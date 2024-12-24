Жителей Новокузнецка призвали временно покинуть город

В администрации Новокузнецка горожанам дали рекомендации, как действовать во время режима «черного неба». Некоторые советы основаны на инструкциях, предоставленных специалистами Роспотребнадзора. Так, при возможности жителям советуют временно уехать за город, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно советам Роспотребнадзора, горожанам не стоит проветривать помещения во время действия режима «черного неба», прогуливаться на улице или заниматься физической нагрузкой на свежем воздухе.

Издание отметило, что режим был продлен до 27 декабря. В администрации назвали причины подобного решения — ухудшение погодных условий, приближение антициклона, фиксирование температурной инверсии в населенном пункте и близрасположенном районе.

«В период действия режима НМУ на открытом воздухе вводятся ограничительные меры при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий», — сообщила администрация городского округа.

Ранее сообщалось, что красноярец рассказал о «чудовищном количестве угольной пыли» в своей квартире.