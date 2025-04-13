Жителей Подмосковья пригласили на День открытых дверей в Центральную детскую школу искусств Химок

В администрации отметили, что гостей познакомят с учебными планами, специальностями и возможностями, которые открыты перед выпускниками школы искусств. Директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская рассказала, что для гостей мероприятия состоится концерт. В рамках Дня открытых дверей родители и дети смогут познакомиться с преподавателями и задать им любой вопрос.

«Мы гордимся тем, что наши ученики достигают высоких результатов. Но самое главное для нас – это то, что они растут гармонично развитыми личностями, которые любят искусство, умеют ценить красоту и доброту, и готовы к новым вызовам и открытиям», — поделилась Инна Монастырская.

В администрации уточнили, что вход на мероприятие свободный. Желающих ждут к 19:00. Депутат Монастырская отметила важность дополнительного образования для современных детей. Ребята учатся работать в коллективе, развивают творческие способности и расширяют кругозор. Полученные навыки могут пригодиться в любой сфере деятельности.

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