Жители Химок напишут «Космический диктант»

В День космонавтики, в субботу, 12 апреля, в Умной библиотеке в Химках пройдет «Космический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участникам предстоит справиться с видеовикториной: ответить на 30 вопросов на космическую тематику. Задания прочитают космонавты, артисты, деятели культуры, политики и члены экипажа МКС.

«История Химок неразрывно связана с космосом. Здесь живут и работают инженеры, ученые и ветераны отрасли, а школьники и студенты мечтают продолжить их дело», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Николай Томашов пригласил местных жителей присоединиться к мероприятию, чтобы «расширить свой кругозор, проверить знания и прикоснуться к великой истории нашей космонавтики». Участникам выдадут сертификаты, трое лучших в очном формате получат ценные призы от космонавта Федора Юрчихина. Онлайн-участников ждут подарки от Госкорпорации «Роскосмос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.