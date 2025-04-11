Жители Химок напишут «Космический диктант»
Тематическая викторина пройдет в Химках в День космонавтики
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
В День космонавтики, в субботу, 12 апреля, в Умной библиотеке в Химках пройдет «Космический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам предстоит справиться с видеовикториной: ответить на 30 вопросов на космическую тематику. Задания прочитают космонавты, артисты, деятели культуры, политики и члены экипажа МКС.
«История Химок неразрывно связана с космосом. Здесь живут и работают инженеры, ученые и ветераны отрасли, а школьники и студенты мечтают продолжить их дело», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.
Муниципальный депутат Николай Томашов пригласил местных жителей присоединиться к мероприятию, чтобы «расширить свой кругозор, проверить знания и прикоснуться к великой истории нашей космонавтики». Участникам выдадут сертификаты, трое лучших в очном формате получат ценные призы от космонавта Федора Юрчихина. Онлайн-участников ждут подарки от Госкорпорации «Роскосмос».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.