Жителей России призывают не покупать букеты на 1 сентября
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Пермяков призывают не покупать букеты на 1 сентября от каждого ребенка, а дарить учителю одну цветочную композицию от всего класса. Сэкономленные средства предлагают направить на пожертвования в фонд «Дедморозим». Для регистрации в акции необходимо оставить заявку. Принять участие могут все жители России, сообщает properm.ru.
Акцию проводят на протяжении пяти лет. За это время удалось собрать 18 миллионов рублей, которые были направлены на лечение тяжелобольных детей, помощь сиротам. Акция называется «Цветы жизни». Инициатор проведения - Пермский благотворительный фонд «Дедморозим».
Отмечается, что не всегда требуется финансовая помощь. Существует такая практика, когда люди помогают родителям или опекунам в уходе за больными детьми. Особенная психологическая помощь нужна детям, которые заканчивают интернат-школу. Ребята растеряны и не знают, как им жить дальше. Из фонда им также выделяют деньги.
Желающим принять участие в акции из Перми необходимо оставить заявку до 31 августа, а из других регионов РФ – до 27 августа. За пять лет проведения акции пожертвование сделали 123 тысяч человек.