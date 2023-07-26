Жителей России призывают не покупать букеты на 1 сентября

Пермяков призывают не покупать букеты на 1 сентября от каждого ребенка, а дарить учителю одну цветочную композицию от всего класса. Сэкономленные средства предлагают направить на пожертвования в фонд «Дедморозим». Для регистрации в акции необходимо оставить заявку. Принять участие могут все жители России, сообщает properm.ru .

Акцию проводят на протяжении пяти лет. За это время удалось собрать 18 миллионов рублей, которые были направлены на лечение тяжелобольных детей, помощь сиротам. Акция называется «Цветы жизни». Инициатор проведения - Пермский благотворительный фонд «Дедморозим».

Отмечается, что не всегда требуется финансовая помощь. Существует такая практика, когда люди помогают родителям или опекунам в уходе за больными детьми. Особенная психологическая помощь нужна детям, которые заканчивают интернат-школу. Ребята растеряны и не знают, как им жить дальше. Из фонда им также выделяют деньги.

Желающим принять участие в акции из Перми необходимо оставить заявку до 31 августа, а из других регионов РФ – до 27 августа. За пять лет проведения акции пожертвование сделали 123 тысяч человек.