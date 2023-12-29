Жителей Ставрополя предупредили о взрывах в городе 29 декабря

Накануне Нового года в Ставрополе в пятницу, 29 декабря, будут слышны звуки выстрелов. Местных жителей просят сохранять спокойствие, сообщает newstracker.ru . В воинских частях будут проводить учения.

Антитеррористическая комиссия Ставропольского края предупреждает, что во время учений военные будут использовать имитационные боеприпасы. Это и станет причиной взрывов. Жителей призывают не паниковать, не распространять ложную информацию и не препятствовать учениям военнослужащих. В сообщении указано время проведения учений.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на въезде в Киев будут установлены блокпосты. Жителей столицы уверяют, что все нормально. Блокпосты необходимы для учений, которые будут проходить в период с 25 по 29 декабря.

Однако, в социальных сетях местные жители сомневаются в достоверности подобной информации. Люди считают, что блокпосты необходимы для отлова мужчин, которых насильно отправят в зону СВО.

На Украине разработали новый законопроект о мобилизации, который вызвал критику у главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.