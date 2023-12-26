Тимошенко раскритиковала закон о мобилизации в ВСУ

Глава партии «Батькивщина» и ее депутаты не собираются поддерживать законопроект с изменениями правил мобилизации на Украине.

Согласно новому закону мобилизации на Украине, нижняя планка призыва опустится с 27 до 25 лет. Потенциальным бойцам будут рассылать электронные повестки, а против уклонистов введут новые ограничения. Они не смогут брать кредиты, выезжать за границу, продавать и покупать недвижимость, получать льготы от государства, распоряжаться деньгами на картах, получать водительские права и управлять машиной в целом.

Вдобавок к этому, в стране хотят заменить срочную военную службу на базовую, отправляя людей на обучения и общевойсковую подготовку. Проще станет призывать инвалидов и студентов, получающих не первое образование.

Соответствующий проект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Однако не все партии поддерживают такие изменения, пишет МК.

«Дорогие друзья, я сразу вам скажу, что в таком виде, в каком он есть сейчас, этот закон не решит проблему. Он неэффективный, неконституционный и в таком виде наша партия за него голосовать не будет», — сказала Тимошенко.

Напомним, что Залужный опроверг слова Зеленского о том, что Генштаб запросил еще 500 тысяч украинцев в ряды ВСУ.