Жителей Владивостока испугал громкий взрыв

Горожане рассказали о своих переживаниях. Вечером они услышали громкие взрывы. Мысли, что это может быть салют, не было из-за слишком громкого звука. Многие люди подбежали к окну и поняли, что причиной мощного грома стал обычный фейерверк. Люди сняли салют на видео и отправили в редакцию издания. Громкие звуки не прекращались на протяжении двух минут.

Можно предположить, что жители опасались работы беспилотника, которые пугают многих граждан разных регионов РФ. Народный фронт «Радар.НФ» разработал приложение, через которое каждый обладатель мобильного телефона может за считанные минуты передать данные о беспилотнике в правоохранительные органы. Скачать приложение можно в Google Play или RuStore. Достаточно навести камеру на объект, выбрать из предложенного списка необходимое название и отправить данные. Передавать данные можно не только о беспилотниках, но и в случае, если нашли подозрительных людей, предметы или стали свидетелями разрыва ракет.