Жители Альметьевска считают, что усопших без разрешения хоронят в чужих могилах

Жители Альметьевска подозревают, что администрация старинного кладбища разрешает захоронения в могилах людей, которые не являются усопшим родственниками, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Поводом для подозрений стали исчезнувшие надгробья. Люди приходили проведывать родных, но их памятники пропали. Несмотря на то, что на кладбище частично закрыто, появилось много свежих захоронений. Организацией похоронных процессий в поселке занимается местный предприниматель Виталий Федоров. Он рассказал, что новые правила ввел смотритель.

Корреспондент KazanFirst решил лично посетить кладбище. На территории лежат демонтированные старинные надгробные камни. Смотритель Расул Мингазов не смог прокомментировать причину демонтажа. Однако позже заявил, что надгробия незаконно убирал предприниматель Федоров. Смотритель информировал о происшедшем полицию.

Редакция попросила представителей исполкома Альметьевска разъяснить ситуацию.

«Для того, чтобы привести городские кладбища в надлежащий порядок и обеспечить достойное содержание захоронений, было принято решение о проведении комплексной оцифровки и инвентаризации всех могил», — отметили в исполкоме.

Источник KazanFirst из администрации города уверен, что руководство района проинформировано обо всех беспорядках, которые происходят на кладбищах. В прокуратуру поступало обращение от женщины, которая стала свидетельницей копки неизвестных могил.

Ранее сообщалось, что могила Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище подверглась нападению.