Могила Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище подверглась нападению

Акт вандализма произошел на могиле телеведущего Александра Маслякова, сообщил Telegram-канал Mash. Неизвестный устроил погром, после чего был задержан охраной кладбища.

По данным Telegram-канала, вандал вырвал крест, установленный на могиле бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище 11 дней назад, разбросал цветы и фотографии. На место прибыли охранники кладбища, которые помешали правонарушителю продолжить начатое и передали задержанного в руки полиции. Как сообщается, мужчина, предположительно, мог находиться под воздействием наркотических средств.

Напомним, 82-летнего Александра Маслякова не стало 8 сентября после продолжительной борьбы с раком. Последние годы его часто подменяли на КВН Валдис Пельш, Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и другие ведущие.

Ранее Нагиев рассказал о своем последнем разговоре с Масляковым.