«Совершил роковой обгон»: появились подробности аварии с участием мэра Реутова

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко находится в коме после тяжелейшего ДТП в Нижегородской области. Столкновение его автомобиля с грузовым КамАЗом произошло на федеральной трассе М12. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авария, в которую попал мэр Реутова Филипп Науменко, произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12. По предварительным данным, автомобиль, в котором находился чиновник, оказался на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с груженым КамАЗом.

Удар был чрезвычайно сильным. Науменко получил множественные тяжелые травмы, включая переломы грудной клетки и височной кости. После аварии его в критическом состоянии сначала доставили в районную больницу города Выкса, а затем экстренно эвакуировали санитарной авиацией в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там врачи, для проведения необходимых операций и стабилизации состояния, ввели градоначальника в медикаментозную кому.

