Жители Белово подозрительно отнеслись к положительному отзыву туриста об их городе

Пользователи соцсетей с подозрением отнеслись к положительному отзыву о городе Белово, который оставил турист, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, турист оставил отзыв в социальной сети. Он рассказал, что пробыл в Белово несколько дней. Пользователь поблагодарил горожан за отзывчивость. По его мнению, город чистый и благоустроенный. Он признался, что редко встречал такие уютные города.

«Прекрасный город», — написал анонимный пользователь.

По данным издания, в комментариях начали дискуссировать местные жители. Они не верят, что пользователь мог написать положительный отзыв об их городе. Комментаторы отметили, что в последнее время мусор вывозят не так часто, как раньше. Свалки можно найти в разных районах города. По их мнению, Белово перестал быть ухоженным и уютным.

По информации издания, нашлись те комментаторы, которые были рады приятному отзыву о родном городе. Один из пользователей написал, что посетил различные населенные пункты России. Он понял, что Белово — еще не самый плохой вариант.

Ранее дизайнер рассказала о новой концепции украшения Тюмени к 9 Мая, благодаря которой происходит интимный контакт с городской средой.