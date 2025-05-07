Жители Белово подозрительно отнеслись к положительному отзыву туриста об их городе
Жители Белово с подозрением отнеслись к положительному отзыву туриста о городе
Фото: [Медиасток.рф]
Пользователи соцсетей с подозрением отнеслись к положительному отзыву о городе Белово, который оставил турист, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, турист оставил отзыв в социальной сети. Он рассказал, что пробыл в Белово несколько дней. Пользователь поблагодарил горожан за отзывчивость. По его мнению, город чистый и благоустроенный. Он признался, что редко встречал такие уютные города.
«Прекрасный город», — написал анонимный пользователь.
По данным издания, в комментариях начали дискуссировать местные жители. Они не верят, что пользователь мог написать положительный отзыв об их городе. Комментаторы отметили, что в последнее время мусор вывозят не так часто, как раньше. Свалки можно найти в разных районах города. По их мнению, Белово перестал быть ухоженным и уютным.
По информации издания, нашлись те комментаторы, которые были рады приятному отзыву о родном городе. Один из пользователей написал, что посетил различные населенные пункты России. Он понял, что Белово — еще не самый плохой вариант.
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