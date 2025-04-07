Жители Благовещенска разнесли авто, у которого каждые выходные собиралась дискотека

В ночь на 7 апреля в городе Башкортостана разъяренная толпа мужчин разнесла машину, из которой раздавалась громкая музыка, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, конфликт произошел возле кафе «Васаби». В припаркованной машине громко включили музыку. Возле автомобиля собрались молодые люди, которые танцевали и подпевали. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находилась компания мужчин, которым не понравилось шумное времяпровождение людей. Они подошли и начали пинать машину. Очевидцы снимали происходящее на видео. Мужчины толкали машину руками и ногами.

Судя по видео, нашлись те, кто пытался отогнать мужчин от машин. Периодически разъяренные люди отходили на пару метров, но снова возвращались и продолжали пинать авто.

«Сейчас всех участников вечеринки ищут полицейские», — сообщил SHOT.

Телеграм-канал Mash располагает уточняющей информацией, согласно которой танцы у автомобиля происходят каждые выходные. Люди, проживающие возле места дискотек, устали постоянного шума и криков. По данным канала, нападение на машину — это акт возмездия.

Ранее сообщалось, что группа из Уфы Ay Yola обогнала по популярности Леди Гагу в мировых чартах.