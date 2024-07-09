Жители Челябинска заявили о неэффективной работе современной системы ЖКХ

Жилец дома Сергей считает, что в СССР была принята единая система, которая работала стабильно. Тогда сотрудники коммунальных компаний своевременно проводили ремонты или выполняли профилактические меры. Современная работа ЖКХ доказывает, что никто не заинтересован в обеспечении качественных услуг.

«Я абсолютно против этих переносов. Они показывают, насколько современная система ЖКХ работает медленно и неэффективно. <> Никому, ничего не нужно», — высказал мнение Сергей.

Жилец Алексей поддерживает мнение соседа по району. Ему не нравится, что воду отключают каждый год на несколько недель. На улице жара, а дома комфортных условий нет. В ледяной воде сложно делать многие бытовые дела.

«Признаться честно, это раздражает», — отметил Алексей.

Челябинец Ярослав отметил, что теперь ему приходится тратить больше времени, ведь необходимо подогревать воду. Он уверен, что с особенными сложностями сталкиваются люди пенсионного возраста и инвалиды. Постоянно греть воду сил нет, поэтому многое приходится делать в холодной, например, мыть посуду.

«Отключение горячей воды сказывается неприятным образом», — отметил Ярослав.

Не все жильцы настроены так категорично. Любовь Васильевна отметила, что ничего страшного не произошло, всегда можно потерпеть еще немного. Тем более за считанные минуты кипятильник может нагреть таз холодной воды. Елена Владимировна установила в квартире бойлер, поэтому чувствует себя абсолютно независимой.

Ранее мы сообщали, что почти 200 подмосковных школьников прошли экоурок от Министра ЖКХ Московской области.