С могилы экс-министра транспорта РФ Старовойта в Петербурге пропали венки

На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга с могилы бывшего министра транспорта России Романа Старовойта пропали 17 венков. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец».

Отмечается, что, если в день похорон, которые посетили множество коллег и друзей покойного, у могилы стояло 33 траурных композиции, то на 40-й день после смерти, 15 августа, их осталось лишь 16.

40 дней в православной традиции — особенная дата, когда, согласно верованиям, душа предстает перед Богом. Как отмечает «МК», место упокоения экс-министра выглядит ухоженным, а проходящие мимо петербуржцы, направляющиеся к часовне святой блаженной Ксении Петербургской, часто останавливаются и крестятся перед его могилой.

Старовойт свел счеты с жизнью в парке Малевича в Одинцово 7 июля после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста главы Министерства транспорта РФ. Прощание с чиновником проходило 10 июля в Москве, через день, 11 июля, его похоронили в Санкт-Петербурге.

