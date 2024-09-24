Жители Ессентуков в соцсетях рассказали, как пережили утреннее землетрясение

Люди написали, что услышали громкий звук. Некоторые сравнили его с «грохотом», другие — с «хлопком». Горожане единогласно утверждают, что звук был очень громким. Землетрясение стало причиной вибрации окон, паданья предметов с полок и отключения электроэнергии.

«В доме был звук, как будто что-то упало на дом»; «Как хлопок, все окна затряслись»; «В комнате посыпалось все с полок», — написали пользователи соцсетей.

Об отключениях электроэнергии написали многие горожане. Управление ЖКХ Ессентуков подтвердило аварийные отключения в одном из районов населенного пункта. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Согласно данным сервиса мониторинга землетрясений, магнитуда природного явления в городе составила 3.4. Его глубина достигла пяти метров. Толчки люди ощутили в 10.00. В это время уже многие горожане были на работе или в учебных заведениях. Землетрясение прочувствовали жители пяти районов города в Ставропольском крае.

Ранее сообщалось, что эксперт Еманов связал землетрясение в Кемеровской области с работами на руднике «Евраз ЗСМК». На предприятии заявляли о непричастности к толчкам.