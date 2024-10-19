Боевик признанного в России террористической организацией полка «Азов» с позывным Буйвол рассказал в эфире украинского телемарафона, что быть военнослужащим на Украине сегодня не почетная обязанность защитника родины, как трактуют власти в Киеве, а «билет в один конец».

По словам азовца*, которые приводит украинское издание «СТРАНА.ua», из ВСУ можно выйти или умерев, или на костылях. Сам он потерял ногу на фронте, признался боец.

«В основном — билет в один конец. Как можно выбраться из армии? Первое — на костылях, второе — смерть, третьего не существует», — посетовал Буйвол.

Ранее стало известно, что снайпер ВСУ заснул в засаде на территории Курской области и попал в плен. Боевик отдыхал в лежанке, отправив товарища за провизией. В этот самый момент его и подкараулили российские военные.

* — организация признана террористической по решению Верховного суда России.