Жители Ижевска рассказали, почему тротуар быстро разрушился после ремонта

Жители Ижевска рассказали, почему отремонтированный в рамках нацпроекта три года назад тротуар начал быстро разрушаться. Люди опасаются, что еще одну зиму он не выстоит, сообщил udm-info.ru.

Горожане уверены, что тротуар так быстро разрушается из-за ошибки проектировщиков. Работы на объекте велись долго. Иногда на протяжении нескольких недель рабочие ничего не делали. В это время люди были вынуждены ходить по песку и щебню. Даже когда специалисты приезжали на объект, они не спешили работать.

«Работы завершали мигранты, которые грустно сидели поодиночке на разных участках и укладывали по кирпичу в час», — отметили жители улицы Ворошилова.

К готовому объекту у горожан претензий не было. Они уверены, что рабочие соблюдали все технологии. Дорога получилась ровной и красивой. Жители Ижевска остались довольны качеством тротуара. Но после первой весны брусчатка начала рассыпаться. Сначала отпали отдельные плитки, затем уже большие участки дороги.

Горожане уверены, что причина разрушений — особенности рельефа, из-за которых на тротуаре собирается дождевая вода. Проектировщики были обязаны обратить внимание на тот факт, что тротуар расположен ниже уровня дороги.

Жители Ижевска оставляют негативные отзывы о состоянии дороги в комментариях в группах администрации города. Корреспондент Udm-info предоставил читателям фото: на тротуаре образовались ямы.

«Заказчиком ведется претензионная работа с подрядной организацией, не выполняющей гарантийные обязательства. В связи с этим срок выполнения работ по замене тротуарной плитки на данной момент не определен», — сообщили в администрации Ижевска.

Ранее сообщалось, что прокуратура после обращений местных жителей настояла на ремонте автомобильной дороги в Новокузнецке.