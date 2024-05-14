Жители Ижевска требуют организовать в парке дежурство полиции из-за самокатчиков

Жительница Ижевска требует организовать в парке имени Кирова с целью контроля передвижения на электросамокатах и мотоциклах дежурство полиции, сообщает udm-info.ru .

Жительница Ижевска Ксения Попова рассказала, что прогулки по парку превратились в испытания на устойчивость нервной системы. Недавно девушке пришлось постоянно уворачиваться, чтобы ее не сбили горожане на электросамокатах. Таких отдыхающих в парке, которые пользуются самокатами, очень много. Особенно много молодых людей.

«Один такой вот самокатчик наехал на маленького ребенка! Хорошо, что не сломал ничего, но мама малыша слала проклятья вслед этому подростку», — рассказала корреспонденту Udm-info ижевчанка Ксения Попова.

Парк предназначен для спокойных пеших прогулок на свежем воздухе, считает Ксения. Она встречает много пожилых людей и мам с детьми, которые ходят уединиться от городской суеты. Горожанка уверена, что людям на электросамокатах стоит запретить въезд на территорию парка.

Девушка отметила, что раньше благоустройством парка занималась местная власть, а теперь частные структуры. Раньше был порядок, а теперь новый владелец заинтересован лишь в выгодной аренде помещений на территории парка. Таким мнением делится Ксения. Читательница предлагает оператору общественных пространств, АО «Парки Ижевска» совместно с сотрудниками правоохранительных органов заняться решением данной проблемы.

«Надо, чтобы по парку патрулировали наряды полицейских, и вот таких вот мотоциклистов задерживали и штрафовали. И катание электросамокатов вообще запретить, здесь не место для них», — добавила жительница города.

Ранее мы сообщали, что в МЧС напомнили основные правила эксплуатации электросамокатов.