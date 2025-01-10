Жители Карелии поделились опытом купания на Крещение Господне

Так, семья Сурковых уже много лет окунается в прорубь. Все члены семьи испытывают смешанные эмоции — страх и интерес. По их словам, при заходе в воду ощущается холод, но после всегда поднимается настроение. Семья проживает в селе Деревянное Прионежского района. Дети в возрасте от 11 до 23 лет признались, что хотят и дальше продолжать семейную традицию ныряния на Крещение.

«Для меня этот ритуал — очень давняя семейная традиция. Я бы очень хотела ее продолжать со своими детьми», — отметила 14-летняя Екатерина.

Журналист «КарелИнформ» пообщался также с «невоцерковленными» — это люди, которые не придерживаются религиозных традиций, но окунаются в прорубь на Крещение. Тенденция особенно распространена среди молодого поколения.

Так, 25-летний житель Петрозаводска Максим рассказал, что в первый раз окунулся в проруби по рекомендации знакомых. В тот день на улице установился мороз. Температура достигла минус 30 градусов. Когда молодой человек увидел очередь к проруби, сомнения ушли. В первый раз Максим испытал необыкновенные эмоции.

«Резко одолевает лютый холод, дыхание спирает, появляется ощущение, что воздуха в легких нет. Несколько раз я окунулся, вышел, быстро оделся и резко стало тепло, будто я две секунды назад не был в ледяной воде. Это надо прочувствовать самому», — поделился впечатлениями Максим.

Ранее сообщалось, что в Челябинске двое прихожан украли старинную икону во время крещения детей.