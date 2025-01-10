В Челябинске двое прихожан украли старинную икону во время крещения детей

В Челябинске задержали двух подозреваемых в краже иконы из храма Василия Великого. Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на ГУ МВД России по уральскому региону и канцелярию храма.

По словам представителей храма, люди, похитившие икону во время крещения детей, были пойманы почти сразу и вернули все, что взяли. Двое прихожан нашли подходящий момент и украли с алтаря икону Божьей Матери «Не рыдай Мене, Мати». Также не досчитались еще нескольких работ со святыми.

Прихожане на следующий день после пропажи икон принесли их обратно и извинились перед настоятелем. По предварительным данным, мужчины были выпившими. Их задержали.

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