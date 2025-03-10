Жители Карелии заявили, что поселок засыпает черным пеплом из-за работы котельной

Местные жители сообщили, что дома, животные, птицы и дороги покрываются продуктами горения. Они предоставили фото, по их словам, сделанные в поселке. На снимке видно, что из трубы валит черный густой дым. Люди пишут, что слой пыли остается на всех поверхностях. Они опасаются, что продукты горения негативно сказываются на здоровье жителей поселка и животных.

«На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем халатность должностных лиц и бездействие наших чиновников в отношении ситуации с выбросами продуктов горения от котельной», — написал автор поста.

Автор поста считает, что проблема масштабнее, чем кажется на первый взгляд. В первую очередь страдают местные жители, у которых могут развиваться злокачественные опухоли. Однако вредные вещества распространяются по всему региону. В итоге они оседают на воде и почве. Например, выращенная рассада также будет опасной для человеческого организма.

Автор предложил всем пострадавшим жителям выкладывать фото. Так, одна из подписчиц показала слой черной пыли, который ей приходится ежедневно убирать со своего подоконника. По данным издания, под постом комментарий оставили представители администрации Куземского сельского поселения. По их данным, запрос направлен в адрес ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Компании предстоит отчитаться о соблюдении экологических требований.

Ранее сообщалось, что предприятия Кузбасса массово нарушили требование снизить выбросы.