Предприятия Кузбасса массово нарушили требование снизить выбросы

Издание напомнило, что режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) ввели в регионе по причине резких перепадов температуры. Вследствие непогоды в атмосфере образовался смог и скопились отравляющие частицы. Жители региона жаловались на туман и неприятные ощущения, которые они испытывали на улице. Людям рекомендовали без лишней необходимости не выходить на улицу.

«Кемеровским и Новокузнецким межрайонными природоохранными прокурорами установлено, что 28 предприятий региона проигнорировали требование закона о разработке программ по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий и проведении соответствующих мероприятий», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении указано, что сотрудники прокуратуры отреагировали на нарушения. Проверки работы промышленных предприятий продолжаются. Во время работы выяснилось, что некоторые предприятия нарушают экологические требования при эксплуатации объектов капитального строительства, а для опасных загрязняющих веществ отсутствуют расчеты нормативов выбросов. Установлены нарушения в инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и отсутствие контроля источников загрязнения.

Ранее власти Кузбасса заявили о проблемах с угольной отраслью в регионе.