Жители Казани не могли попасть в укрытия во время атаки БПЛА

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин рассказал, что организация устанавливает причины, не позволившие некоторым жителям Казани переждать атаку БПЛА в укрытиях, сообщил ТАСС.

Искандер Гиниятуллин отметил, что информация о невозможности попасть в укрытия была обнаружена в соцсетях. Горожане давали обратную связь также и сотрудникам исполкома. Специалисты получали адреса и лично проводили осмотр помещений. Всего недоступными оказались 30 укрытий.

«В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса», — сказал Гиниятуллин.

Искандер Гиниятуллин назвал разные причины недоступности. По некоторым адресам в подвальном помещении было обнаружено подтопление. Иногда доступ был затруднен непосредственно в само помещение. Еще одна распространенная проблема — жильцам не удавалось взять ключи по первому их требованию. Все проблемы решаются, уточнил спикер.

Ранее сообщалось, что жительница Таганрога пожаловались на старшего по дому, который отказался открывать укрытие в момент атаки ВСУ.