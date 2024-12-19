Жительница Таганрога сообщила, что старший по дому не открыл укрытие в момент атаки ВСУ

Жительница Таганрога Ольга рассказала, что старшие по дому отказались открывать укрытие во время ракетной атаки ВСУ, сообщила rostovgazeta.ru.

Женщина рассказала, что проживает по улице Циолковского. В городе сообщили о ракетной опасности. Жительница Таганрога выбежала из своей квартиры и следовала по указаниям. Так она пришла в убежище. Дверь была закрыта. Собралось много людей. Некоторые начали выяснять, где взять ключи.

По словам Ольги, она решила воспользоваться ситуацией и сбегать в дом к своей пожилой матери. К убежищу они пришли уже вместе. По словам собеседницы RostovGazeta, дверь по-прежнему была закрыта.

Женщина утверждает, что ключи находились у двух мужчин, которые назначены старшими домов. Они отказались открывать двери.

«Они сказали, что «это не та ситуация», чтобы спускаться и открывать дверь. Мы просили сбросить ключи с балкона. Но никакой реакции то же не последовало. В итоге все, и мамы с детьми, и люди в возрасте, стояли в подъезде и не знали куда деваться», — рассказала RostovGazeta Ольга.

Ольга рассказала, что люди нашли номер управляющей компании и пытались дозвониться. По ее словам, на звонок никто не ответил. Представительница УК рассказала, что звонков не поступало. Сотрудница не исключает, что жильцы могли перепутать управляющие компании и звонить в другую организацию. Она отметила, что решить вопрос с ключами несложно. Для этого жильцам необходимо обратиться лично в офис УК.

Ольга отметила, что в убежище никто попасть так и не смог. У дверей собралось много мам с детьми и людей пожилого возраста. Отметим, что ранее подобные ситуации уже были замечены в Таганроге.

Ранее сообщалось, что администрация Таганрога ответила на жалобы о закрытых бомбоубежищах.