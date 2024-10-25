Жители Казани заявили о произволе «серых возчиков»

Жители Казани рассказали, что некоторые компании берут деньги за вывоз пищевых отходов, но сбрасывают его в ближайший контейнерный бак, сообщил интернет-портал KazanFirst. Недобросовестных предпринимателей называют «серыми возчиками». Привлечь их к ответственности у местной власти не получается.

Регоператор УК «ПЖКХ» неоднократно фиксировал подобные нарушения. Горожане также обращают внимание, что на мусорных площадках вблизи жилых домов часто появляются коробки с куриными костями или остатками говядины. Отходы начинают гнить и по району быстро распространяется неприятный запах. Таким же образом регулярно сбрасывают строительный мусор.

«У нас в основном ездит одна и та же «Газель». Они приезжают и все в бункер (металлический контейнер для мусора. — Ред.) сбрасывают. Я отправляю видео с ними в чат администрации и УК «ПЖКХ» больше года. Один раз они приехали, а бункера не было, и выбросили все на землю», — рассказала KazanFirst активистка Вахитовского района.

Активистка не называет своего имени, потому что боится преследования со стороны «серых возчиков». Женщина не понимает, почему никто не может определить по регистрационному номеру «Газели» ее собственника. Генеральный директор управляющей компании Вахитовского района Ленар Кашафутдинов рассказал, что номер передавали сотрудникам правоохранительных органов.

«Те, в свою очередь, заявляют, что нарушений не было, так как мусор сложили в контейнер или бункер», — рассказал KazanFirst гендиректор.

Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка в одиночку собирает мусор на берегу реки Томь.