Житель Новокузнецка в одиночку собирает мусор на берегу реки Томь

Житель Новокузнецка рассказал в социальных сетях о субботнике, который по собственной инициативе провел в одиночку на берегу реки Томь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина рассказал, что жители приезжают на пикник и оставляют после себя мусор: пластиковые бутылки и посуду, пакеты и отходы, стеклянные емкости от спиртных напитков. Житель Новокузнецка признался, что не понимает их мотивации бросать мусор. Он потратил три часа личного времени, но навел порядок.

Мужчина предоставил видео проделанной работы. Он собрал около десяти пакетов мусора. Пользователи соцсетей положительно отреагировали на инициативу горожанина. Один из подписчиков отметил, что весной на территории береговой линии проводили общегородской субботник. Уже к концу лета зона отдыха снова была завалена мусором, среди которого часто встречаются использованные шприцы.

«Спасибо за инициативу, нужно беречь нашу реку!» — написала пользователь Аннушка.

Ранее сообщалось, что угольщики Кузбасса выпустили в реку Малый Бачат почти 700 взрослых особей толстолобика, чтобы позволить коренному населению заниматься рыболовным промыслом.