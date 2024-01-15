Жители Казани жалуются, что за катание детей с муниципальных горок приходится платить

Жители Казани в конце прошлого года массово жаловались на то, что необходимо платить за посещение горок. В нынешнем году ситуация не изменилась, сообщает inkazan.ru . За катание с горки на протяжении 30 минут в среднем уходит 150 - 200 рублей.

В Казани возле ТЦ «Мега» есть горка, на которой дети всегда проводили время не только весело, но и бесплатно. Читательница Inkazan сообщила, что теперь с несовершеннолетних жителей стали требовать плату. Женщина не понимает, что могло измениться.

«Кому принадлежит сие объект?» — добавила жительница.

Многие жители Казани поддержали жалобу, отметив, что и в других районах города горки также перестали быть бесплатным развлечением. Одна женщина рассказала, что съехать с горки на собственных ледянках разрешают пять раз за 150 рублей.

В прошлом году для жителей Казани местные власти оборудовали специальные зоны для катания на ледянках. При наличии собственных тюбингов детям и взрослым разрешали кататься бесплатно.

Если средства для скатывания нет, можно было его арендовать за символичную плату. Зимой 2023 года ситуация изменилась: требуют платить не только за аренду, но и за скатывание. Жители возмущены нововведениями.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды в местах катания с несанкционированных снежных горок.