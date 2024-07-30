Жители Кисловодска раскритиковали качество ремонта «Старого озера»

Граждане публикуют фото, на которых зафиксированы изъяны. Некоторые части плитки поднялись вверх, другие — уже вывалились, оставив в дорогах пустоты. На определенных участках некачественно выложены целые ряды плитки.

Местные жители в соцсетях высказывали мнение, кто виновен. Мнения разделились на два лагера. Первые считают, что ответственность лежит на рабочих. Специалисты выполняют обязанности халатно.

«Очень бросается в глаза халатность, допущенная при укладке плитки. Как можно было так положить плитку? С такими щербинами и кривизной!» — заявила местная жительница.

Один пользователь написал, что рабочие выложат плитку и сразу едут по ней на спецтранспорте. Или же засыпят зону для отдыха чистым песком, но вскоре сами же перемешают его с землей трактором. Причина дефектов — в нескоординированных действиях бригады и халатности.

«Банда неконтролируемая, каждый делает вид, что работает, как лебедь, рак и щука», — указал один из местных жителей.

Другие жители считают, что дело в материальной выгоде. Если плохо выполнить работу, через год понадобится снова реконструировать и облагораживать территорию. Значит, местной власти придется повторно вкладывать деньги в проект.

Ранее сообщалось, что халатность аниматоров привела к гибели двух девушек в Махачкале, которые посетили аттракцион «Дом ужасов».