«Дом ужасов»: СМИ раскрыли, в каких условиях проходили квесты в Махачкале

СМИ рассказали о работе квест-комнаты в Махачкале, в одной из которой произошла трагедия, унесшая жизни двух девушек.

В ночь на 22 июля в квест-руме заживо сгорели две девушки. Туда они пришли с мужьями, писала «База». По информации источников, смертельный инцидент произошел из-за халатности администрации квест-парка, которые вовремя не смогли открыть дверь в помещение, где начался пожар.

По информации РИАМО, молодые люди участвовали в квесте, организованном «Домом ужасов». Вся программа квестов проходила в подвальном помещении, расположенном на улице Расула Гамзатова в Махачкале. На данный момент оно закрыто.

Программа, которую выбрали молодые люди, описывалась так: «Успейте выбраться из дома ужасов, пока вы еще живы». Она предполагала заковывание в наручники и попытки выбраться самостоятельно. Отмечается, что принимать участие в квесте можно было с 12 лет.

Как отмечали СМИ, одну из девушек действительно заковали в наручники, а в момент, когда помещение охватил пожар, выбраться самостоятельно она не смогла. Как писала «База», подруга пыталась помочь ей, однако сама стала жертвой огня.

Кроме того, источники утверждают, что во время пожара участники молили о помощи и громко кричали.

По информации Следственного комитета РФ, которые завел по факту инцидента уголовное дело, пожар начался после того, как аниматор поджег перчатку и бросил ее на пол, где стояла канистра с бензином.

Министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что одна девушка сгорела заживо, вторая — отравилась угарным газом.

РИАМО пишет, что у квест-комнаты «Дом ужаса» много положительных отзывов в соцсетях. Несмотря на это, есть и жалобы. Некоторые пишут, что организаторы пускают участвовать в программах детей без сопровождения взрослых. Людей, в том числе несовершеннолетних, приковывают наручниками, а на головы надевают мешки.

Кроме того, в одном из отзывов местный житель отметил, что аниматоры часто переигрывают и уделяют мало внимания загадкам, выбирая физическое воздействие на посетителей.

Как ранее сообщили РИА Новости со ссылкой на СК РФ, 18-летний аниматор, который проводил программу в квест-руме, задержан.