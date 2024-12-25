Жители Кузбасса фотографируют изменения природы после резкого падения температуры

В Кузбассе после резкого падения температуры ветви деревьев покрылись слоем льда и снега. Жители делают фото на фоне красоты природного явления, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Фотокорреспондент Сибдепо Елизавета Тилишевская прошлась по городу, чтобы также запечатлеть природные изменения. Издание отметило, что в регионе установилась температура на уровне минус пяти градусов. Однако через короткий период времени столбик термометра опустился до минус 20.

«Из-за резкого перепада природа в Кемерове преобразилась. Деревья надели белые и невероятно пушистые «шубы», — сообщил Сибдепо.

Корреспондент уточнил, что инеем покрылись также дорожные знаки, рекламные вывески и витрины магазинов. В вечернее время в городе образуется романтическая атмосфера. По мнению редакции, особенно красиво смотрится свет от фонарей. На улицах можно встретить много прохожих, которые останавливаются для памятного фото.

Подобные погодные условия позволяют жителям региона посещать ледовые горки, организованные в разных населенных пунктах Кузбасса. Локации украшены елками и тематическими арт-объектами.

Ранее сообщалось, что стоимость самой дорогой ели к Кемерове достигла 18 тыс. руб.