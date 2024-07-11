Жители Магнитогорска осудили гостя города, оставившего плохой отзыв в соцсети из-за неприятного запаха мочи и лежанки, которую люди без определенного места жительства устроили вблизи подземного перехода, сообщает kursdela.biz .

Автор поста был в Магнитогорске проездом. В социальной сети он написал, что город с благоприятной атмосферой. Однако нашлось место, которое вызвало у автора критику.

«Но омрачил переход к арене «Металлург» (лежанка и стойкий запах мочи)», — рассказал автор поста.

Горожане негативно отреагировали на критику. Одна из пользователей Надежда Махновская написала, что сочувствует автору, который запоминает такие моменты. К тому же неясно, зачем, находясь мельком в городе, искать самую популярную местную группу в «ВКонтакте» и оставлять свой отзыв. Под постом появился комментарий, что анонимный автор выложил запись во многие порталы города в соцсетях.

Пользователь Рустам Иргашев предложил съездить в Сочи, где очень много лежанок бездомных людей. Пользователь Юджин Тагиров отметил, что данная категория людей часто встречается и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Напротив, было бы плохо, если бы такие люди исчезли с улиц. Значит, им не оказывали социальную помощь, и они просто «вымерли уже».

Ранее мы сообщали, что убийство двух бездомных в Красноярском крае сотрудников правоохранительных удалось раскрыть 18 лет спустя.