Убийство двух бездомных в Красноярском крае удалось раскрыть 18 лет спустя

Двоих так называемых бомжей забили насмерть, и убийцы долгое время оставались безнаказанными. Правоохранителям удалось выявить виновников этого преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета.

Двойное убийство произошло в закрытом городе Железногорске в апреле 2005 года. Тогда неизвестные забили руками и ногами, а также подручными предметами, двоих бездомных мужчин. По горячим следам виновных найти не удалось, следствие было приостановлено. Теперь же его возобновили, и у следователей появились новые зацепки.

«Следователями получены сведения о причастности к совершению преступления мужчин, которые на тот момент являлись несовершеннолетними», - сообщил правоохранители.

Оказалось, что с бродягами поссорилась группа подростков из пяти человек. Каждому из них было на тот момент по 15-17 лет. Именно они и нанесли смертельные травмы бездомным. В Железногорске сейчас находится всего один из подозреваемых. Другой уже осужден за другое преступление, троих уже нет в живых. Предполагаемый преступник взят под стражу.

Ранее сообщалось, что блогеру Елене Блиновской уже предъявлено обвинение в его окончательной версии. В ближайшие дни будет объявлено о завершении следствия.