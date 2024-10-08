Жители не верят, что прокуратура добьется строительства ж/д перехода на Мулянке

В Пермском районном суде стартовал процесс по делу о строительстве железнодорожного перехода на станции Мулянка. Жители не верят, что прокуратуре удастся отстоять их права, сообщил properm.ru.

Ранее суд вынес решение, согласно которому местные власти обязаны построить переход на станции Мулянка. Однако администрация игнорирует предписание суда. Жители переживают, что суд в очередной раз не учтет мнение прокуратуры.

«Представителю прокуратуры сложно по бумагам объяснить, почему переход жизненно необходим, ему на пальцах надо объяснить суду, как люди мучаются! — рассказывают местные жители. — А нам слово в суде никто не дает».

Населенный пункт условно разделен железнодорожными путями на две части. На одной стороне расположены дома, а на другой — садик, школа, больница, магазин, почта. Каждому жителю приходится не один раз переходить через пути, но оборудованного перехода там нет. Часто люди пролазят под составом электропоезда. Некоторые находят способ перелазить сверху. В любом случае жители подвергают свою жизнь опасности. Представитель РЖД в суде заявил, что транспорт передвигается строго по графику. У людей есть время переходить пути.

«РЖД считает, что не нужен людям наземный пешеходный переход, не заботятся о безопасности своих пассажиров, ну понятно, монополисты, — рассуждают жители Мулянки, — но местные власти? Они почему наплевали на целый поселок?».

Судебный процесс продолжается. Одно из последних заседаний было перенесено. Properm.ru внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что на месте гибели человека на станции Ашукинская установили предупреждающую табличку.