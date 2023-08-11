Жители Нижнего Новгорода заметили над городом беспилотник

Женщина сняла полет беспилотника на видео и предоставила редакции «NewsNN». Издание обратилось в полицию с просьбой прокомментировать инцидент.

Также дрон был замечен жителями Нижнего Новгорода в июле. Люди были напуганы. В правоохранительных органах отметили, что заявлений от граждан не получали. Дрон некоторое время курсировал над территорией одной из улиц, а затем исчез. В связи с тем, что ВСУ направляют дроны на территорию РФ, в Нижнем Новгороде и области запрещено запускать любые летательные аппараты. Это снизит уровень тревоги местного населения. Жителей призывают сообщают о любых подозрительных объектах в полицию.

11 августа в Нижегородской области появилась информация о минировании гостиниц. Инцидент произошел в Дзержинске. На место прибыли сотрудники МЧС, которые проверяют поступившую информацию. Эта не первые данные о минировании. Ранее в другом населенном пункте области людей эвакуировали из местного ТЦ.