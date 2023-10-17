Жители Нижнего Тагила страдают из-за выбросов с коксохимического завода

В Нижнем Тагиле расположен коксохимический завод ЕВРАЗ НТМК. Периодически жители жалуются, что работа предприятия негативно отражается на состоянии здоровья горожан, а также на окружающей среде. Во вторник, 17 октября, как считают люди, произошел очередной выброс вредных веществ, сообщает tagilcity.ru .

Местная жительница, которая проживает в Дзержинском районе города, рассказывает, что ощущает неприятный запах в воздухе. Моментально у нее начинаются приступы чихания. Тагильчанка уверена, что у нее развивается аллергия из-за выбросов с завода.

Опасения жителей не всегда безосновательные. Так, в сентябре проводили исследования. Действительно, сероводород был обнаружен в воздухе в превышающем норму количестве. В некоторые дни – 15 и 19 сентября – даже был побит рекорд по показателям. В период с 16 сентября и до 23 число специалисты ежедневно фиксировали повышение показателей, которые считаются нормой.

Издание «TagilCity.ru» выпускало эксклюзивный материал, в котором рассказано о результатах всех проводимых исследований.