Жители Перми возмущены вырубкой здоровых берез на набережной

Жители Перми негативно восприняли новость о вырубке берез в сквере, расположенном на набережной, сообщил properm.ru.

Горожане уверены, что в городе вырубают исключительно здоровые деревья. Некоторые предполагают, что ликвидированные растения будут использовать в качестве дров для топки бань. Другие переживают из-за эстетического вида центра города и состояния окружающей среды. Горожане негодуют, что на месте деревьев со временем появляются какие-либо здания.

Одна горожанка предложила убирать тополя. Другая жительница Перми отметила, что деревья вырубают по всему городу. Однако по ее мнению, сухие и поврежденные растения не трогают. Подобные комментарии горожане оставляли в группе ВК.

«Чтобы потом отмыть бабло и пустить хренову тучу денег на посадку новых деревьев», — пользователи соцсети обсуждают вырубку деревьев в Перми.

Корреспондент Properm.ru обратился за комментариями в городское управление по экологии и природопользованию. Выяснилось, что все предположения горожан ошибочные. В городе провели комплексную работу. Еще в августе состоялось комиссионное обследование зеленых насаждений, в ходе которого на территории сквера зафиксировали 14 поврежденных берез. Теперь рабочие приступили к вырубке деревьев. Подрядчик обязуется вывезти бревна и мусор.

«В пресс-службе мэрии рассказали Properm.ru, что до конца текущего года будут выполнены компенсационные посадки на территории, близлежащей к месту сноса деревьев».

Следующий этап работы предполагает либо компенсационную посадку, либо выплату восстановительной стоимости в бюджет Перми.

Ранее сообщалось, что кузбассовец причинил ущерб природе на 140 тыс. руб., вырубив для собственных нужд березы и осины.