Жители Перми возмутились, почему мэр не ответил на критику со стороны школьника

Жители Перми оставляют в соцсетях возмущенные комментарии. Они задают вопрос, почему мэр Эдуард Соснин не ответил на вопрос школьника о бесплатном проезде, сообщил properm.ru.

Одиннадцатилетний школьник под постом мэра Перми в соцсети в комментариях попросил объяснить, почему депутатам разрешено ездить в общественном транспорте без оплаты проезда. Мальчик напомнил, что школьники платят за проезд.

«Но ведь я не на работу пошел, а в 5 класс, лет мне 11, а работать с 14 можно. А вот у депутатов почему-то проезд бесплатный, но они на работу ездят и там зарплату получают», — написал подросток.

Вскоре комментарий был удален. Жители Перми предположили, что замечание удалил мэр города. Некоторые подписчики успели сделать скрин и начали активно распространять его. Люди в негативной тональности оценили поступок администрации.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Properm.ru сообщили, что комментарий был удален его автором. В дептрансе уточнили, что проездной для школьников 5-11 классов стал вдвое дешевле. Таким образом в городе хотят снизить нагрузку на родителей учеников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель автобуса применил физическую силу к школьнику, который обратился с просьбой бесплатно довести его до нужной остановки.