В Московской области, в городе Раменском, возбуждено уголовное дело против водителя рейсового автобуса, который избил несовершеннолетнего пассажира из-за отсутствия денег на проезд. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.

Согласно информации из социальных сетей, инцидент произошел 11 октября 2024 года, когда подросток обратился к водителю с просьбой бесплатно довезти его до нужного пункта назначения из-за нехватки средств. После остановки водитель потребовал оплату, а, когда не получил, применил физическую силу.

Ситуацию не оставили без внимания прохожие. Они заступились за несовершеннолетнего.

Прокуратура Московской области также начала процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки действий всех участников произошедшего.

Напомню, ранее в Московской области водитель автобуса жестоко наказал школьника за просьбу о бесплатном проезде.