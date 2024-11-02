Жители Петрозаводска за высокую цену продают вещи времен СССР

Жители Петрозаводска продают различные предметы времен СССР, многие из которых сохранились в хорошем состоянии. Ассортимент товаров широкий: пепельницы, лампы, утюги, электрическая прялка, пылесосы и детские игрушки, сообщил karelinform.ru.

Цены на советские предметы варьируются. Например, мраморная настольная лампа оценена в 5 тыс. руб. Продавец утверждает, что лампа находится в рабочем состоянии. Другой светильник времен СССР — настольный канделябр — стоит 1,5 тыс. руб. Автор объявления отметил, что лампа тяжелая. Самый бюджетный вариант — керосиновая лампа, которую оценили в 500 руб. Продавец предупредил, что не дает гарантию работоспособности предмета.

Красный пылесос «Урал» времен СССР можно найти на «Авито» за 500 руб. О состоянии товара информации нет. Дешевле всего можно приобрести утюги.

«Продам утюги родом из СССР. Внешнее состояние у них разное, смотрите фото, но все рабочие», — написал автор объявления.

За 1350 руб. жители Петрозаводска предлагают электрическую прялку. В ней отсутствует ремень, но все остальные детали функционируют исправно. А вот люстру в стиле «арт-деко» продают россиянам за 5 тыс. руб. Кроме того, опубликовано много объявлений о продаже посуды и детских вещей периода СССР. Цены разнообразные. Например, игрушечная машина ГАЗ-53 выставлена за 2,5 тыс. руб., а матрешка — 300 руб.

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