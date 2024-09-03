Жители приграничья рассказали, что мешает им покинуть родные дома

Села в Курской и Белгородской областях становятся безлюдными. Однако некоторые жители боятся уезжать. Многие привязаны к своему хозяйству, сообщил ridus.ru.

Села в Курской и Белгородской областях, которые расположены ближе к государственной границе, практически опустели. Въезд в некоторые населенные пункты запрещен. Возле тех, куда еще пропускают, стоят посты сотрудников автоинспекции.

Возле некоторых домов построены баррикады из мешков с песком. Местные жители вынуждены прятаться в подвалах: постоянно летают БПЛА и прилетают снаряды противника. Люди преимущественно переезжают в Белгород, где снимают квартиры. Однако многие боятся резко сменить привычный образ жизни.

Сергей Глебовов из Курчатова Курской области рассказал о своем хозяйстве: о лошади, коровах и гусях. 50-летний мужчина боится бросить животных и птиц. Не исключает, что решится пойти добровольцем на СВО.

«Наши отцы, деды защищали, и нам пора идти на фронт. Понятно, что мы не такие мужественные, как наши отцы, но еще что-то можем», — рассказал собкору «Ридуса» Сергей.

Сестра Сергея Галина заявила, что также не намерена покидать родное село. Житель Владимир решил, что отвезет супругу в Белгород, а сам вернется в село. Причина — хозяйство.

Примечательно, что многие молодые люди переехали в села на окраины из Белгорода, чтобы спрятаться от постоянных звуков разрывов. Например, так поступили Кристина и Муххамед. Теперь они снова переезжают.

Ранее сообщалось, что находящийся под Курском командир бригады ВСУ заявил о планах «пойти на Москву».