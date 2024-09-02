Находящийся под Курском командир бригады ВСУ заявил о планах «пойти на Москву»

Командир с позывным Шторм из 22-й механизированной украинской бригады, вторгшейся в Курскую область, рассказал каналу BBC про планы и подготовку к нападению на РФ. Он отметил, что бойцы обучены и способны пойти на Москву.

В беседе с журналистами командир признался, что бригаду готовили к нападению на российские территории. Предполагался и сценарий, когда ВСУшникам приказывают идти на столицу. По его словам, дальнейшие приказы пока неизвестны, группы дислоцируются в Курской области.

При удачном исходе, как отметил Шторм, бригады готовы двинуть на столицу РФ как только будет приказ.

Примечательно, что уже несколько военных из ВСУ подтвердили поражения в Курской области. Один из пленных рассказал российским бойцам, что командиры некоторых подразделений скрылись в российском регионе, так как получают негуманные приказы. Например, атаковать мирное население целенаправленно.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил недовольство из-за ситуации с ВСУ в Курской области.