Жители Приморья рассказали, как «Мегафон» принуждает их сменить тариф

Жители Приморского края массово получают смс-сообщения от оператора сотовой связи «Мегафон» с предложением сменить действующий тариф на более выгодный и дорогой. Люди считают, что им не оставляют выбора, сообщил vostokmedia.com.

Приморцы сначала получают смс-сообщение с предупреждением, что на протяжении дня с ними свяжется оператор сотовой связи. В течение дня звонит представитель компании. Он рассказывает, что можно перейти на более выгодный тариф. Затем менеджер перечисляет достоинства, которых много, вскользь упоминая о повышенной абонентской плате. Жительница Владивостока Мария в разговоре с представителем мобильного оператора отметила, что ее устраивает стоимость действующего тарифа.

«И тогда менеджер, которая со мной разговаривала, обронила такую фразу: «Но мы не можем дать гарантий, что ваш старый тариф не подорожает». Из чего я сделала вывод, что компания намерена любыми способами — не мытьем, так катанием — получать от меня больше денег», — рассказала жительница Владивостока Мария.

Читательница «Восток-Медиа» Любовь также была возмущена, что ей настолько настойчиво предлагают сменить тариф. Женщина отказалась от предложения. Менеджер предупредила, что все равно действующий тариф подорожает. Любовь решила написать пост, который выложила в соцсети.

«Буквально через пару минут там появился комментарий от компании следующего содержания: «Мы действительно пересматриваем условия опций и услуг для абонентов МегаФона и приводим их в соответствие с экономической ситуацией», — рассказала читательница Любовь.

В компании отметили, что индексация позволяет предоставлять клиентам более качественные услуги. Приморцы рассказали, что в рамках действующего тарифа размер ежемесячной абонентской платы составляет 500 руб. Они уверены, что это вполне приемлемая цена.

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