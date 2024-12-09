Подмосковные спасатели помогли рыбаку, который застрял на лодке в середине водоема

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака, который застрял на лодке посередине замерзающего водоема. Инцидент произошел на Иваньковском водохранилище в Дубне.

Спасателей вызвал сам любитель зимней рыбалки. Мужчина 1979 года рождения рассказал, что ловил рыбу в районе острова Могильный. Когда стемнело, он попал на участок водохранилища с плотной шугой и не смог продвинуться дальше на веслах.

Спасатели на моторной лодке незамедлительно выехали на вызов. Обследовав акваторию, они обнаружили лодку в двух километрах от берега. Специалисты зацепили лодку тросом и отбуксировали ее на сушу. Помощь медиков мужчине не потребовалась.