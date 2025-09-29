Жители Приморского края удивлены в сентябре активностью насекомых

По информации издания, в некоторых населенных округах активировались мошки.

«Живность кружила так, словно на дворе август», — поразилась местная жительница.

Местные жители рассказали, что на выходных выходили на улицу в футболках. Дети катались на велосипедах и гуляли по улицам. Жители Спасского района сообщили, что температура поднималась до 31 градуса.

По информации издания, жители региона обратили внимание на стаю птиц крупных размеров. Очевидцы уверены, что на кадрах запечатлена серая цапля. Во многих уголках России птицы занесены в Красные книги, поэтому их появление радует горожан. Одна из местных жительниц призналась, что всегда с интересом наблюдает за птицами. За весь сезон цаплей она увидела всего два раза — весной и на прошедших выходных. Многие птицы уже покинули регион и отправились в теплые края.

Ранее сообщалось, что божьи коровки атаковали квартиры и балконы многоэтажек в нескольких городах Подмосковья, а лесах региона собирают весенние грибы.