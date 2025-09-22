Божьи коровки атаковали квартиры и балконы многоэтажек в нескольких городах Подмосковья

В беседе с изданием REGIONS биолог Екатерина Авсеева объяснила причину активности в поведении божьих коровок в нескольких городах Московской области.

В телеграм-каналах о проблеме рассказывают жители Балашихи, Клина и деревни Комарово. По их словам, насекомые проникают в квартиры. Биолог Екатерина Авсеева назвала подобное поведение типичным для данного времени года. Божьи коровки, как и другие насекомые, ищут места для зимовки.

Эксперт отметила, что насекомые не приносят людям вред. Если они проникли в квартиру, рекомендовано просто открыть окно и выпустить божьих коровок. Тогда у насекомых будет возможность продолжить поиски жилья на зиму.

«В сентябре божьи коровки ищут места для зимней спячки. В городе лучшее место для этого — наши квартиры и балконы. Особенно бурную активность они проявляют непосредственно перед похолоданием, поэтому можно с уверенностью сказать, что совсем скоро температура воздуха в Подмосковье резко опустится», — отметила Авсеева.

Подписчики телеграм-каналов рассказывают, что в нынешнем сезоне часто встречают божьих коровок разной окраски: желтых, черных и ярко-красных представителей семейства.

Ранее сообщалось, что биолог Макарова рассказала жителям Подмосковья о правилах поведения при встрече с пауком-зомби.