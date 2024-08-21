Жители Ростовской области рассказали о ночной атаке ВСУ на регион

Жители Ростовской области под постом губернатора Василия Голубева в телеграм-канале рассказали, как были напуганы взрывами в ночь на 21 августа, сообщила rostovgazeta.ru.

Губернатор Ростовской области Голубев написал, что противник совершил попытку атаковать регион ракетой. Силы ПВО успешно отразили атаку. Инцидент произошел около часа ночи. Согласно предварительным данным, вследствие падения осколков ракеты никто не пострадал.

Пользователи эмоционально восприняли информацию. Очевидцы взрыва рассказали, что им было очень страшно.

«Та это ужас, окна чуть реально не вылетели», — написал один из пользователей.

Многие ростовчане благодарили военнослужащих РФ, которые не пропустили ракету и своевременно уничтожили ее. Некоторые призвали помогать волонтерам, которые все время СВО оказывают помощь россиянам. Люди добровольно тратят много сил и личного времени.

«Спасибо нашим защитникам», — оставил комментарий ростовчанин.

Встречались более пессимистичные комментарии. Один из пользователей опасается, что ВСУ зайдут на территорию Ростовской области, как это произошло в Курской. Многие обеспокоены, что сбили именно ракету. Ранее регион атаковали преимущественно беспилотниками. Более бдительные граждане призвали не создавать панику, ведь именно на это рассчитывает противник.

Ранее сообщалось, что 11 БПЛА уничтожили в ночь на 21 августа в небе над Подмосковьем.