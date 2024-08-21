Одиннадцать БПЛА уничтожили за ночь в небе над Подмосковьем

Безопасность
unsplash.com

Фото: [unsplash.com]

Над территорией Подмосковья минувшей ночью были уничтожены одиннадцать украинских беспилотников, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Всего за ночь российские средства ПВО отразили атаку сорока пяти БПЛА самолетного типа, выпущенных Киевом. Почти половина из них была сбита над Брянской областью, еще шесть — над Белгородской, два — над Курской и три — над Калужской, уточнили в военном ведомстве.

Как рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, это была одна из самых масштабных атак на столицу за все время, но она была успешно отражена.

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