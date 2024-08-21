Одиннадцать БПЛА уничтожили за ночь в небе над Подмосковьем

Всего за ночь российские средства ПВО отразили атаку сорока пяти БПЛА самолетного типа, выпущенных Киевом. Почти половина из них была сбита над Брянской областью, еще шесть — над Белгородской, два — над Курской и три — над Калужской, уточнили в военном ведомстве.

Как рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, это была одна из самых масштабных атак на столицу за все время, но она была успешно отражена.