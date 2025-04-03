Жители села Пермского края пять лет не могут добиться очистки пруда

Жители села Култаево Пермского муниципального округа на протяжении пяти лет обращаются с призывом почистить пруд. В региональном Министерстве природных ресурсов в просьбе не отказывают, но сроки постоянно переносят, сообщил properm.ru.

По данным издания, воду из пруда спустили в 2016 году. Специалисты не смогли наполнить водоем снова из-за некачественного ремонта гидротехнических сооружений. Жители рассказали, что раньше водоем был чистым и красивым. Они уверены, что необходимо привлечь к ответственности лиц, по вине которых воду так и не набрали.

По словам жителей, работы уже начинали проводить. Вскоре техника покинула объект, не завершив работу. В региональном Министерстве природных ресурсов пояснили, что принятые меры были связаны с подготовкой к паводку.

«Но вот паводок давно прошел, а работы не ведутся. Мало того, нам ответили, что они начнутся только в конце июля 2025 года, так там уже лето пройдет! И опять под снег, под лед уйдет пруд, и работы провести не успеют!» —рассказали Properm.ru жители.

По информации издания, в регионе есть еще один пруд, где также спустили воду и не набрали. Жители обратили внимание, что в обоих случаях заказчиком работ выступало Управление капитального строительства. Люди просят привлечь подрядчиков к ответственности за ненадлежащий контроль.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья приглашают принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!».