В Подмосковье с 14 апреля стартует традиционная акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!», в которой могут принять участие все желающие. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Марафон проводится в 50 субъектах РФ, и жители Подмосковья всегда являются одними из самых активных участников. Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1,2 тыс. спасенным деревьям», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Акцию проведут в рамках проекта «Подари дерево» при поддержке областного Минэкологии и Министерства образования Московской области. Для участие в ней нужно собрать более 500 кг макулатуры и оставить заявку на сайте. В ведомстве уточнили, что все участники получат благодарности, а также экобаллы. Их можно потратить на призы или перевести на нужды специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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