Жители Семеновки: ВСУ применяли отравляющие вещества против мирного населения ДНР

Жители села Семеновка рассказали РИА Новости , что ВСУ применяли против мирных людей боевые отравляющие вещества. Информацию подтвердили несколько человек.

Село расположено в Ясиноватском районе ДНР. В конце апреля мирных людей эвакуировали российские военные. Один из спасенных жителей Сергей рассказал, как с соседями прятались под деревом. Из-за большого растения, которое весной покрылось листьями, беспилотник ВСУ не мог понять, куда сбрасывать отравляющее вещество. Рядом с деревом есть погреб, в который мирные жители прятались в случае обстрела. Сергей уверен, что против населения украинские военные применяли химическое оружие.

«Я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди», — рассказал собеседник агентства.

Житель Семеновки Андрей солидарен с мнением земляка. Он поделился с агентством своими впечатлениями. Сбрасываемое ВСУ вещество издает редкий запах, «бьет в нос». Мужчина провел аналогию с нашатырем. Запах провоцирует слезы и отдышку. Теперь Андрея до сих пор беспокоит кашель. Признается, что было очень тяжело дышать. Люди искали способы, чтобы защититься.

«Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали — я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое — химоружие или еще что-то — мне было не до того, чтобы выяснять», — рассказал Андрей

Сергей рассказал, что кроме слезоточивости, кашля и отдышки, у многих жителей села открывалась рвота.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин пояснил специфику и опасность примененного ВСУ химического оружия в районе Клещеевки.